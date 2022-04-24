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    Политолог Мартынов: запуск ракеты «Сармат» заставит Запад считаться с Россией

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Мартынов: запуск ракеты «Сармат» заставит Запад считаться с Россией

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    Россия вновь напомнила о себе Западу как о великой и мощной
    стране, успешно запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»,
    заявил политолог Алексей Мартынов.

    В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил,
    что после этого пуска западные страны будут вынуждены вести себя более вежливо
    по отношению к Москве, поскольку «Сармат» является уникальным оружием, которое
    неуязвимо для любых существующих и перспективных систем ПРО.

    «Никакой агрессии в данном случае Москва не демонстрирует,
    но напоминает, что Россия — серьезная и важная страна, с которой подобным
    образом, которым ведут себя группа западных стран во главе с США в последнее
    время, мягко говоря, нельзя», — заявил Мартынов.

    Первый запуск МБР «Сармат» произошел 20 апреля. В рамках госиспытаний
    ракета успешно преодолела путь от космодрома Плесецк в Архангельской области до
    полигона Кура на Камчатке.

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