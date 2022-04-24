Политолог Мартынов: запуск ракеты «Сармат» заставит Запад считаться с Россией

В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил,

что после этого пуска западные страны будут вынуждены вести себя более вежливо

по отношению к Москве, поскольку «Сармат» является уникальным оружием, которое

неуязвимо для любых существующих и перспективных систем ПРО.