Политолог Мартынов: запуск ракеты «Сармат» заставит Запад считаться с Россией

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Россия вновь напомнила о себе Западу как о великой и мощной
стране, успешно запустив межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат»,
заявил политолог Алексей Мартынов.
В беседе с телеканалом «Звезда» он отметил,
что после этого пуска западные страны будут вынуждены вести себя более вежливо
по отношению к Москве, поскольку «Сармат» является уникальным оружием, которое
неуязвимо для любых существующих и перспективных систем ПРО.
«Никакой агрессии в данном случае Москва не демонстрирует,
но напоминает, что Россия — серьезная и важная страна, с которой подобным
образом, которым ведут себя группа западных стран во главе с США в последнее
время, мягко говоря, нельзя», — заявил Мартынов.
Первый запуск МБР «Сармат» произошел 20 апреля. В рамках госиспытаний
ракета успешно преодолела путь от космодрома Плесецк в Архангельской области до
полигона Кура на Камчатке.