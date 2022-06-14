Политолог Мартынов объяснил важность украинского кризиса для Байдена

Вашингтон не заинтересован в скорейшем разрешении украинского кризиса. Слабый Киев нужен американским политикам для личной выгоды, уверен политолог Алексей Мартынов.
Администрации действующего президента США Джо Байдена, по мнению Мартынова, необходимо затянуть кризис до ноября этого года. Тогда его можно будет использовать в качестве аргумента на промежуточных выборах в конгресс и сенат. Однако даже западные специалисты прогнозируют, что это не поможет демократам.
«Гораздо важнее для американских избирателей, граждан, не какая-то там Украина или не какой-то там конфликт в Европе, и не какая-то злая Россия, про которую без конца рассказывают, а тот кризис, в котором они оказались здесь и сейчас, я имею в виду и цены на энергоносители, на бензин, на электричество, дефицит электричества в США», — отметил Мартынов в интервью «Украина.ру»
Политолог указал, что ранее Правительство США не вводило режим ЧС из-за дефицита электроэнергии. В связи с этим, Байдену стоит быть готовым к ответным действиям со стороны граждан страны, вплоть до импичмента.