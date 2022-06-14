Политолог Мартынов объяснил важность украинского кризиса для Байдена

«Гораздо важнее для американских избирателей, граждан, не какая-то там Украина или не какой-то там конфликт в Европе, и не какая-то злая Россия, про которую без конца рассказывают, а тот кризис, в котором они оказались здесь и сейчас, я имею в виду и цены на энергоносители, на бензин, на электричество, дефицит электричества в США», — отметил Мартынов в интервью «Украина.ру»