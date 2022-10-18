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Политолог Мартынов объяснил идею расширения Евросоюза на Восток «голодом» Германии

Шольц: Путин не поменял свое мнение по Украине
Федеральное агентство новостей

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею расширение Евросоюза на Восток якобы из благородных побуждений. Однако в данном случае дело основывается на других побуждениях ФРГ. Об этом заявил директор Международного института новейших государств (МИНГ) Алексей Мартынов, передает «Свободная пресса».

«Сегодня Соединенные Штаты пожирают экономику Германии. Они отсасывают жир из самой жирной европейской экономики. Но ведь Германии тоже надо кого-то жрать, иначе она просто погибнет», — объяснил эксперт.

Мартынов уточнил, что в данный момент Германия нуждается в «еде» — пространствах и ресурсах.

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