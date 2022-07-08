Политолог Марков восхитился тем, как Лавров полощет лидеров G20 «фейсом об тейбл»

«ПолитРоссия» приводит мнение эксперта. По его словам, несколько министров отказались участвовать в съемке совместного фото из-за главы российского внешнеполитического ведомства. В ответ Лавров поступил следующим образом: он не стал слушать, как представители коллективного Запада осуждают Россию, и ушел сразу после своего выступления, отметил политолог.