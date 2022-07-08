Политолог Марков восхитился тем, как Лавров полощет лидеров G20 «фейсом об тейбл»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров показал себя «крутым мужиком» на фоне школьнических замашек лидеров G20. Такой оценкой ситуации поделился политолог Сергей Марков.
«ПолитРоссия» приводит мнение эксперта. По его словам, несколько министров отказались участвовать в съемке совместного фото из-за главы российского внешнеполитического ведомства. В ответ Лавров поступил следующим образом: он не стал слушать, как представители коллективного Запада осуждают Россию, и ушел сразу после своего выступления, отметил политолог.
«Лавров крутой мужик, полощет их “фейсом об тейбл”», — восхитился главой МИД РФ Марков.
Ранее Лавров призвал Европу танцевать «танго вдвоем», пока Запад упражняется в брейк-дансе.