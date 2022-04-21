Политолог Марков восхитился приказом Путина не штурмовать «Азовсталь»

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Приказ президента РФ Владимира Путина не штурмовать завод
«Азовсталь» — сенсационное решение. Об этом политолог Сергей Марков написал в Telegram-канале.
Глава государства на встрече с министром обороны Сергеем
Шойгу назвал штурм промышленной зоны завода нецелесообразным. Как отметил
Путин, в этом случае речь идет о сохранении жизни и здоровья российских военных.
«Не штурмовать, чтобы не погибали наши солдаты и офицеры. А
просто полностью блокировать эту промышленную зону с окруженными там примерно
2,5 тысячи неонацистов “Азова” (в отношении некоторых представителей
формирования в РФ открыто уголовное дело. — Прим. ред.), иностранных наемников
и частично солдат ВСУ. То есть по сути дела объявил пленными эти 2,5 тысячи еще
не сдавшихся», — восхитился Марков.
На Украине идет 57-й день специальной операции, о начале
которой сообщал Путин. Задача российских ВС заключается в защите жителей
Донбасса, а также в денацификации и демилитаризации соседней страны.