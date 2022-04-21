Политолог Марков восхитился приказом Путина не штурмовать «Азовсталь»

«Не штурмовать, чтобы не погибали наши солдаты и офицеры. А

просто полностью блокировать эту промышленную зону с окруженными там примерно

2,5 тысячи неонацистов “Азова” (в отношении некоторых представителей

формирования в РФ открыто уголовное дело. — Прим. ред.), иностранных наемников

и частично солдат ВСУ. То есть по сути дела объявил пленными эти 2,5 тысячи еще

не сдавшихся», — восхитился Марков.