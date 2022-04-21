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    Политолог Марков восхитился приказом Путина не штурмовать «Азовсталь»

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Марков восхитился приказом Путина не штурмовать «Азовсталь»

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    Федеральное агентство новостей/Степан Яцко

    Приказ президента РФ Владимира Путина не штурмовать завод
    «Азовсталь» — сенсационное решение. Об этом политолог Сергей Марков написал в Telegram-канале.

    Глава государства на встрече с министром обороны Сергеем
    Шойгу назвал штурм промышленной зоны завода нецелесообразным. Как отметил
    Путин, в этом случае речь идет о сохранении жизни и здоровья российских военных.

    «Не штурмовать, чтобы не погибали наши солдаты и офицеры. А
    просто полностью блокировать эту промышленную зону с окруженными там примерно
    2,5 тысячи неонацистов “Азова” (в отношении некоторых представителей
    формирования в РФ открыто уголовное дело. — Прим. ред.), иностранных наемников
    и частично солдат ВСУ. То есть по сути дела объявил пленными эти 2,5 тысячи еще
    не сдавшихся», — восхитился Марков.

    На Украине идет 57-й день специальной операции, о начале
    которой сообщал Путин. Задача российских ВС заключается в защите жителей
    Донбасса, а также в денацификации и демилитаризации соседней страны.

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