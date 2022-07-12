Политолог Марков указал на ошибки Киева в создании фейка про российскую «казачью бригаду»

Киев продолжает штамповать фейки, с помощью которых пытается сформировать негативное отношение к России у жителей Украины. Об этом политолог Сергей Марков написал в Telegram.
Публикация сопровождается изображением с баннером. На нем перечислены имена членов российской «казачьей бригады», которые якобы отказались принимать участие в боевых действиях. Однако авторы не учли одну деталь: они написали про геноцид и Донбасс, заключив эти слова в кавычки.
«И это выдает фейк. Потому что в российской армии в отделах политической и воспитательной работы слово геноцид никто не кавычит. И только такой внимательный анализ позволяет разоблачить фейк», — отметил Марков.
На Украине идет спецоперация, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны. Целью российских ВС является защита населения ЛНР и ДНР. По данным RT, ранее ВКС РФ сбили два украинских самолета Су-25 и один МиГ-29.