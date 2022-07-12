Политолог Марков указал на ошибки Киева в создании фейка про российскую «казачью бригаду»

Публикация сопровождается изображением с баннером. На нем перечислены имена членов российской «казачьей бригады», которые якобы отказались принимать участие в боевых действиях. Однако авторы не учли одну деталь: они написали про геноцид и Донбасс, заключив эти слова в кавычки.