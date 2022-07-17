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Политолог Марков указал на один нюанс, доказывающий вину Киева в крушении MH17

Политолог Марков указал на один нюанс, доказывающий вину Киева в крушении MH17
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Ответственность за крушение рейса MH17 лежит на Украине, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков. Он указал на один нюанс, доказывающий ее вину в авиакатастрофе.

По словам эксперта, Киев контролировал полет малайзийского «боинга» над Донбассом, чтобы объявить Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, передает «ПолитРоссия».

Марков сообщил самую главную деталь в данном деле: следствие велось «с грубейшими нарушениями и является фальсификацией и подтасовкой». Как заметил специалист, запись переговоров пилотов с диспетчерами до сих пор не была обнародована.

«При этом все предложения по участию российской стороны в так называемом расследовании отвергаются. За фальсификацию расследования ответственность несут Совбез и минобороны Нидерландов», — добавил Марков.

Ранее заместитель премьер-министра, и. о. главы МИД Австралии Ричард Марлес возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. Однако он не смог предоставить убедительные доказательства.

MH17 крушение сергей марков
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