Ответственность за крушение рейса MH17 лежит на Украине, заявил глава Института политических исследований Сергей Марков. Он указал на один нюанс, доказывающий ее вину в авиакатастрофе.
По словам эксперта, Киев контролировал полет малайзийского «боинга» над Донбассом, чтобы объявить Донецкую и Луганскую народные республики террористическими организациями, передает «ПолитРоссия».
Марков сообщил самую главную деталь в данном деле: следствие велось «с грубейшими нарушениями и является фальсификацией и подтасовкой». Как заметил специалист, запись переговоров пилотов с диспетчерами до сих пор не была обнародована.
«При этом все предложения по участию российской стороны в так называемом расследовании отвергаются. За фальсификацию расследования ответственность несут Совбез и минобороны Нидерландов», — добавил Марков.
Ранее заместитель премьер-министра, и. о. главы МИД Австралии Ричард Марлес возложил на Россию ответственность за крушение рейса MH17. Однако он не смог предоставить убедительные доказательства.