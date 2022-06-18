Политолог Марков: семь важных сигналов Путина на ПМЭФ-2022 пошатнули репутацию Байдена

«– Российская экономика оказалась стабильнее, чем все ожидали. Ударам она практически не поддается.

– Россия абсолютно уверена в своей позиции, мы победим, и цели спецоперации будут выполнены.

– С точки зрения Москвы будущее за Россией и многообразным миром, а США и ЕС держатся за прошлый век. Не пытайтесь уцепиться за прошлое, этого не удастся. Будущее победит.

– Евросоюз перестал быть для РФ партнером, потому что он утратил свой суверенитет. Мы с ним иметь дел больше не будем, это больше не приоритет.

– США претендуют на исключительность, но это неправильно. Нельзя возвышать себя над всеми остальными нациями и народами. Пусть следуют тем же нормам и законам, что и другие государства.

– Экономическая политика Запада неправильна. Допустили огромное количество ошибок – ждите проблем. В вашем кризисе виноваты вы, США и Евросоюз.

– Хорошие отношения Россия установит и с Европой, и с США, но после того, как место некомпетентных властей займут умные западные политики», — перечислил политолог.