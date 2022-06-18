Политолог Марков: семь важных сигналов Путина на ПМЭФ-2022 пошатнули репутацию Байдена

Российский лидер Владимир Путин сделал семь замечаний Западу, тем самым пошатнул репутацию президента США Джо Байдена. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.
Владимир Путин выступил с большой речью на Петербургском международном экономическом форуме. Президент России поднял множество важных тем, он высказался по поводу санкций, развития бизнеса и внешней политики государства.
Политолог Сергей Марков в беседе с изданием «ПолитРоссия» заявил, что Владимир Путин в своей речи сделал семь предупреждений Западу.
«– Российская экономика оказалась стабильнее, чем все ожидали. Ударам она практически не поддается.
– Россия абсолютно уверена в своей позиции, мы победим, и цели спецоперации будут выполнены.
– С точки зрения Москвы будущее за Россией и многообразным миром, а США и ЕС держатся за прошлый век. Не пытайтесь уцепиться за прошлое, этого не удастся. Будущее победит.
– Евросоюз перестал быть для РФ партнером, потому что он утратил свой суверенитет. Мы с ним иметь дел больше не будем, это больше не приоритет.
– США претендуют на исключительность, но это неправильно. Нельзя возвышать себя над всеми остальными нациями и народами. Пусть следуют тем же нормам и законам, что и другие государства.
– Экономическая политика Запада неправильна. Допустили огромное количество ошибок – ждите проблем. В вашем кризисе виноваты вы, США и Евросоюз.
– Хорошие отношения Россия установит и с Европой, и с США, но после того, как место некомпетентных властей займут умные западные политики», — перечислил политолог.
Марков отметил, что в своей речи российский лидер напомнил о том, что политики Запада заявляют о «путинской инфляции», пытаясь прикрыть собственные ошибки. В частности, Путин привел слова президента США Джо Байдена.
«Все мы слышим про «путинскую инфляцию» на Западе, на кого это рассчитано? На тех, кто читать и писать не умеет», – подчеркнул президент РФ.
По словам политолога, после таких слов президенту США будет тяжело оправляться перед простыми американцами.
«Поразительно, что Путин по отношению к Байдену сохраняет тактичность. Но это репутационный удар, потому что наш президент прямо сказал, что это ерунда, что нет никакой «путинской инфляции», — подытожил политолог.
Санкционное давление и попытки Запада изолировать Россию от остального мира не стали помехой для делегаций и бизнесменов, решивших посетить Петербургский международный экономический форум. Так, по статистике, ПМЭФ-2022 обогнал предыдущее мероприятие.