Новости0

Политолог Марков пролил свет на причины конфликта Зеленского с мэрами украинских городов

Политолог Марков пролил свет на причины конфликта Зеленского с мэрами украинских городов
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/Globallookpress

Разногласия президента Украины Владимира Зеленского с мэрами городов скрывают в себе две причины. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.

Во-первых, как указал эксперт, некоторые регионы перетягивают средства, направленные Западом, для создания военных администраций, поскольку комендатура требует большего финансирования.

Во-вторых, поставки оружия Киеву грозят мирным жителям превращением в живой щит, считает Марков. Все эти факторы вызывают конфликт Зеленского с мэрами городов, передает «Вечерняя Москва».

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник раскрыл план Б Владимира Зеленского. Он отметил, что украинский лидер может попытаться сбежать в Лондон.

Зеленский конфликт Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.