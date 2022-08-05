Политолог Марков пролил свет на причины конфликта Зеленского с мэрами украинских городов

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник раскрыл план Б Владимира Зеленского. Он отметил, что украинский лидер может попытаться сбежать в Лондон.

Во-вторых, поставки оружия Киеву грозят мирным жителям превращением в живой щит, считает Марков. Все эти факторы вызывают конфликт Зеленского с мэрами городов, передает «Вечерняя Москва» .

Разногласия президента Украины Владимира Зеленского с мэрами городов скрывают в себе две причины. Таким мнением поделился политолог Сергей Марков.