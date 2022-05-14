Политолог Марков: Остин попытался обмануть Шойгу на переговорах

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по вопросу Украины. В ходе общения Остин попытался обмануть российского генерала, уверен директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы Сергей Марков.
Политолог выразил мнение, что сам факт переговоров указывает на то, что одна из сторон стремится к деэскалации конфликта. По словам Маркова, вероятность деэскалации является минимальной, так как «США хотят полной ликвидации России».
«США уже жестко обманули руководство России в 2014 и в 2015 годах. И хотели бы, конечно, повторить», – заключил бывший депутат.
Ранее американский сенатор Рэнд Пол сорвал принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, передает телеканал «360». Сенатор обосновал свой протест тем, что не готов жертвовать экономикой США ради чужой страны.