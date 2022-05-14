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    Политолог Марков: Остин попытался обмануть Шойгу на переговорах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Марков: Остин попытался обмануть Шойгу на переговорах

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    globallookpress.com/Attila Husejnow/Keystone Press Agency

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином по вопросу Украины. В ходе общения Остин попытался обмануть российского генерала, уверен директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы Сергей Марков.

    Политолог выразил мнение, что сам факт переговоров указывает на то, что одна из сторон стремится к деэскалации конфликта. По словам Маркова, вероятность деэскалации является минимальной, так как «США хотят полной ликвидации России».

    «США уже жестко обманули руководство России в 2014 и в 2015 годах. И хотели бы, конечно, повторить», – заключил бывший депутат.

    Ранее американский сенатор Рэнд Пол сорвал принятие законопроекта о выделении Украине помощи в размере 40 миллиардов долларов, передает телеканал «360». Сенатор обосновал свой протест тем, что не готов жертвовать экономикой США ради чужой страны.

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