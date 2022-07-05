Политолог Марков назвал возможные цели ВС РФ после обстрелов российской территории со стороны ВСУ

Вооруженные силы России могут ударить по явным и неявным центрам принятия решений на Украине в ответ на обстрелы российских населенных пунктов, заявил политолог Сергей Марков.
В беседе с изданием «Свободная пресса» он отметил, что некоторое время назад украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Теткино и Марково в Курской области, а позже выпустили ракеты по Белгороду, что привело к жертвам среди мирного населения. Политолог считает, что в ответ на это ВС РФ могут накрыть огнем центры принятия решений в Киеве, а также объекты военной инфраструктуры на западе Украины.
«Я лично считаю, что это наиболее правильное решение. Именно там население реально голосует за фашистские политические партии», — заявил Марков.
Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. До этого Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.