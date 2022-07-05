Политолог Марков назвал возможные цели ВС РФ после обстрелов российской территории со стороны ВСУ

В беседе с изданием «Свободная пресса» он отметил, что некоторое время назад украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Теткино и Марково в Курской области, а позже выпустили ракеты по Белгороду, что привело к жертвам среди мирного населения. Политолог считает, что в ответ на это ВС РФ могут накрыть огнем центры принятия решений в Киеве, а также объекты военной инфраструктуры на западе Украины.