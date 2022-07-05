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Политолог Марков назвал возможные цели ВС РФ после обстрелов российской территории со стороны ВСУ

Политолог Марков назвал возможные цели ВС РФ после обстрелов российской территории со стороны ВСУ
Mil.ru CC BY 4.0 wikipedia.org

Вооруженные силы России могут ударить по явным и неявным центрам принятия решений на Украине в ответ на обстрелы российских населенных пунктов, заявил политолог Сергей Марков.

В беседе с изданием «Свободная пресса» он отметил, что некоторое время назад украинские войска нанесли удары по населенным пунктам Теткино и Марково в Курской области, а позже выпустили ракеты по Белгороду, что привело к жертвам среди мирного населения. Политолог считает, что в ответ на это ВС РФ могут накрыть огнем центры принятия решений в Киеве, а также объекты военной инфраструктуры на западе Украины.

«Я лично считаю, что это наиболее правильное решение. Именно там население реально голосует за фашистские политические партии», — заявил Марков.

Спецоперация ВС РФ на Украине началась 24 февраля. До этого Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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