Политолог Маркелов объяснил, почему Смольный именует транспортную реформу «моделью»

Обсуждая транспортную реформу в Санкт-Петербурге, команда губернатора города Александра Беглова упорно именует ее «новой моделью транспортного обслуживания» (НМТО). Эту особенность поведения Смольного попытался объяснить политолог Сергей Маркелов.
Комментируя изданию «Слово и Дело» такую привязанность властей Северной столицы к столь громоздкой формулировке, Маркелов подчеркнул, что реформа описывает некий набор технологических рамок, средств и ресурсов, а также временных отсечек и дедлайнов, в то время как модель в сравнении с ней является лишь «тоненькой брошюркой».
«В ней, условно говоря, все слова будут понятны, но всегда есть возможность словесной эквилибристики, и документ можно будет расшифровать сообразно обстоятельствам. Не важно, что ты будешь делать в итоге, — это все будет в рамках модели», — отметил политолог, добавив, что она легко поддается корректировкам в силу своей условности.
Транспортная реформа стартовала в Петербурге 1 апреля 2022 года и с первых же этапов своего проведения подверглась массовой критике со стороны горожан. Жители Северной столицы пожаловались на трудности с оплатой проезда, духоту в автобусах и долгое ожидание транспорта.