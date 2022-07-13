Политолог Маркелов объяснил, почему Смольный именует транспортную реформу «моделью»

«В ней, условно говоря, все слова будут понятны, но всегда есть возможность словесной эквилибристики, и документ можно будет расшифровать сообразно обстоятельствам. Не важно, что ты будешь делать в итоге, — это все будет в рамках модели», — отметил политолог, добавив, что она легко поддается корректировкам в силу своей условности.