Политолог Макаркин пролил свет на секретность переговоров по украинскому зерну

Переговоры России, Украины, Турции и ООН по вывозу зерна проходят в закрытом формате. Политолог Алексей Макаркин пролил свет на секретность этой встречи.
Стоит отметить, что в переговорных процессах участвуют военные делегации, передает «Московский комсомолец». Они, как отметил эксперт, не любят публичность, поэтому журналисты не были приглашены на мероприятие.
Кроме того, он считает, что Россия не доверяет западным странам. Москве нужны гарантии, что иностранные корабли не доставят на Украину вооружение.
«Обсуждаются профессиональные вопросы, видимо, присутствие СМИ там не желательно. Если результат будет достигнут, политики нам расскажут во всех подробностях», — подчеркнул Макаркин.
Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что Турция надеется стать главным центром торговли украинским зерном на мировом рынке.