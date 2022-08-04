Политолог Лосев: Европа заплатит за поддержку нацистского киевского режима

«Европе придется платить репарации. Они мечтали, что изгонят из Донбасса всех русских, что это будет их территория. Будут добывать там сланцевый газ и сланцевую нефть, гнать их в Европу. Если сейчас будет понятно, что Европа сдувается, то отвечать всё равно придётся», — уверен эксперт.