Европе придется заплатить за поддержку киевского режима и страдания жителей Донбасса, передает ИА SM-News слова члена президиума Совета по внешней и оборонной политике Александра Лосева.
«Европе придется платить репарации. Они мечтали, что изгонят из Донбасса всех русских, что это будет их территория. Будут добывать там сланцевый газ и сланцевую нефть, гнать их в Европу. Если сейчас будет понятно, что Европа сдувается, то отвечать всё равно придётся», — уверен эксперт.
Он отмечает, что страны ЕС поставляют на Украину вооружение, боеприпасы, самолеты, ракеты. Таким образом они поддерживают нацизм. В итоге европейским политикам придется ответить за военную помощь Киеву.
Напомним, с начала российской специальной военной операции Евросоюз предоставляет Украине не только оружие, но и многомиллиардные кредиты.