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    Политолог Литвиненко назвала безвыходной для Европы схему оплаты газа в рублях

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Литвиненко назвала безвыходной для Европы схему оплаты газа в рублях

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    Федеральное агентство новостей

    Европа сама загнала себя в ловушку, когда заморозила резервы
    Банка России, цитирует здание «Ежедневные Новости Владивостока» политолога, кандидата экономических наук, доцента
    МГГЭУ Инну Литвиненко.

    «Как объяснил Владимир Владимирович, мы-то свои
    обязательства выполнили, а средства на наших счетах за поставленный газ
    заморозили. То есть с нами не расплатились, и Европа в большом долгу перед
    Россией, а не наоборот, как нам преподносят зарубежные политики», — отметила
    она

    Схема расчетов между российскими и европейскими компаниями
    такова: зарубежный покупатель открывает в «Газпромбанке» валютный и рублевый
    счета. На первый переводится валюта, которую банк продает Мосбирже, а
    рубли с ее покупки переводит на второй счет компании-покупателя, с которого она
    рассчитывается с «Газпромом».

    Евросоюз может
    ввести эмбарго на поставки во Францию российских газа и нефти. Такое развитие
    событий допустил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь.

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