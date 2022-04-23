Политолог Литвиненко назвала безвыходной для Европы схему оплаты газа в рублях

«Как объяснил Владимир Владимирович, мы-то свои

обязательства выполнили, а средства на наших счетах за поставленный газ

заморозили. То есть с нами не расплатились, и Европа в большом долгу перед

Россией, а не наоборот, как нам преподносят зарубежные политики», — отметила

она