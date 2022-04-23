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Европа сама загнала себя в ловушку, когда заморозила резервы
Банка России, цитирует здание «Ежедневные Новости Владивостока» политолога, кандидата экономических наук, доцента
МГГЭУ Инну Литвиненко.
«Как объяснил Владимир Владимирович, мы-то свои
обязательства выполнили, а средства на наших счетах за поставленный газ
заморозили. То есть с нами не расплатились, и Европа в большом долгу перед
Россией, а не наоборот, как нам преподносят зарубежные политики», — отметила
она
Схема расчетов между российскими и европейскими компаниями
такова: зарубежный покупатель открывает в «Газпромбанке» валютный и рублевый
счета. На первый переводится валюта, которую банк продает Мосбирже, а
рубли с ее покупки переводит на второй счет компании-покупателя, с которого она
рассчитывается с «Газпромом».
Евросоюз может
ввести эмбарго на поставки во Францию российских газа и нефти. Такое развитие
событий допустил официальный представитель кабмина Габриэль Атталь.