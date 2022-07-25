Политолог Леви предрек конфликт между «старой» и «новой» Европой на фоне борьбы с Россией

Темы столкновений всегда разные. Последний спор был вызван требованием Польши признать Германией газопровод «Северный поток — 1» политическим инструментом РФ для давления на Евросоюз. Польские власти все еще надеются стать центром принятия решений Восточной Европы, отметил эксперт в интервью для издания «Политика Сегодня».