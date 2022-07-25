Политолог Леви предрек конфликт между «старой» и «новой» Европой на фоне борьбы с Россией

Конфликт между Варшавой и Берлином наглядно показал раскол Европы на «старую» и «новую» часть. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Леви.
Темы столкновений всегда разные. Последний спор был вызван требованием Польши признать Германией газопровод «Северный поток — 1» политическим инструментом РФ для давления на Евросоюз. Польские власти все еще надеются стать центром принятия решений Восточной Европы, отметил эксперт в интервью для издания «Политика Сегодня».
«Для Германии отключение “Северного потока” и любые ограничения в этой связи — они смерти подобны, поэтому Германия будет стоять насмерть в этом вопросе», — уточнил он.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заверил граждан в том, что газовые хранилища страны будут заполнены выше 100%.