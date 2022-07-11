Политолог Крашенинникова предупредила Россию о подготовке США к «большой войне»

Соединенные Штаты проводят основательный апгрейд своих войск в преддверии «большой войны» с Россией в Европе. Об этом проинформировала политолог и историк Вероника Крашенинникова.
В статье для РИА Новости эксперт отметила, что Вашингтон начал усиливать военные формирования НАТО и США не только на территории Украины, но и в других европейских странах.
«Соединенные Штаты закладывают в Европе серьезную военную инфраструктуру под командованием наиболее компетентных кадров — на длительный военный конфликт с целью изматывания и истощения России. Мы должны быть готовы к такому сценарию», — написала политолог.
Ранее сообщалось, что США продолжают политику сдерживания Китая на фоне военно-политической ситуации в мире, передает RT.