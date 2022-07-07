Политолог Кот заявил, что вслед за Джонсоном в отставку уйдут Байден и Зеленский

Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку. Об этом сообщили западные СМИ. Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель, политический эксперт Юрий Кот заявил, что следующими в отставку уйдут президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале политолога.