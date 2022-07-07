Новости0

Политолог Кот заявил, что вслед за Джонсоном в отставку уйдут Байден и Зеленский

Политолог Кот заявил, что вслед за Джонсоном в отставку уйдут Байден и Зеленский
AP Photo/Evan Vucci/ТАСС

Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку. Об этом сообщили западные СМИ. Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель, политический эксперт Юрий Кот заявил, что следующими в отставку уйдут президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале политолога.

«Джонсон… Следующий Байден, потом Зеленский… Сами они не уйдут, конечно, но ситуация их вынесет», — заявил Кот.

Отметим, глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави сразу после назначения на эту должность обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом уйти в отставку.

За последние дни из британского правительства вышли не менее 50 чиновников, в том числе высокопоставленных. Причиной координатного решения политиков Соединенного Королевства стало недоверие к Борису Джонсону.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.