Сегодня, 7 июля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может уйти в отставку. Об этом сообщили западные СМИ. Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель, политический эксперт Юрий Кот заявил, что следующими в отставку уйдут президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Джо Байден. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале политолога.
«Джонсон… Следующий Байден, потом Зеленский… Сами они не уйдут, конечно, но ситуация их вынесет», — заявил Кот.
Отметим, глава Министерства финансов Великобритании Надим Захави сразу после назначения на эту должность обратился к премьер-министру Борису Джонсону с призывом уйти в отставку.
За последние дни из британского правительства вышли не менее 50 чиновников, в том числе высокопоставленных. Причиной координатного решения политиков Соединенного Королевства стало недоверие к Борису Джонсону.