Генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что инициатива британского премьера Бориса Джонсона о создании военного союза против РФ при участии Украины, Польши и других стран выглядит скорее как «утешительный приз» для Киева, а не перспектива реальной поддержки.
Кортунов в беседе с журналистами издания Lenta.ru высказался о ситуации и заявил, что Украину вряд ли устроит учреждение нового союза взамен на перспективу стать членом НАТО, пусть даже туманную.
Кортунов отметил, что новый союз может стать шансом для Лондона упрочить сове положение в Европе после скандального выхода из Евросоюза, вот только пока, скорее всего, планы по созданию военного союза так и останутся на бумаге.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.