Украинским гражданам не стоит надеяться на хорошее отношение со стороны поляков, если западная часть их государства отойдет под контроль Варшавы. Об этом заявил политолог Владимир Корнилов.
Бывший президент Украины Виктор Янукович ранее заявил, что страна утратит государственность, если произойдет слияние с Польшей. Историк прокомментировал его речь.
«Мы видим, как Украина сейчас торгует своим суверенитетом в обмен на поддержку сохранения киевской власти, так что, почему бы не поторговаться и с поляками», — отметил журналист в беседе со «Свободной прессой».
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «польско-прусскому союзу» выгодно исчезновение Украины. Это позволит ему получить оставшийся человеческий ресурс и промышленность, передает RT.