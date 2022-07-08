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Политолог Корнилов еврейским анекдотом про кур описал нереализованные идеи Джонсона

Политолог Корнилов еврейским анекдотом про кур описал нереализованные идеи Джонсона
Martyn Wheatley / Parsons Media/Globallookpress

Политолог Владимир Корнилов еврейским анекдотом про кур прокомментировал отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. 

Глава Правительства Великобритании 7-го июля официально объявил о своем уходе с поста премьер-министра страны. Этому предшествовало массовое увольнение британских политиков, которые были недовольны политикой Джонсона.

Во время своего выступления Борис Джонсон пожаловался на то, что у него осталось большое количество нереализованных идей.

«Как тут не вспомнить классический анекдот!» — написал Корнилов в Telegram-канале, прикрепив к посту юмористическую миниатюру.

Ранее Пекин выразил надежду на то, что после отставки Джонсона Лондон продолжит развивать с Китаем двустороннее сотрудничество. Об этом пишет RT.

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RusNewsToday24
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