Политолог Коломийцева оценила роль движения детей и молодежи в самореализации подростков

Российское движение детей и молодежи поможет подросткам в самореализации. Основные аспекты его развития перечислила выпускница факультета политологии Южно-Российского института управления РАНХиГС Маргарита Коломийцева.
По ее словам, для развития движения важно личное участие президента России Владимира Путина. Такое положение дел будет свидетельствовать об усилении государственной поддержки детей и молодежи.
Кроме того, необходимо патриотическое воспитание детей. Подросткам следует знать историю страны, а также уважительно относиться к ее традициям, передает Telegram-канал «Росмолодежь».
Координационные совещательные органы по развитию движения необходимо создавать при губернаторах в субъектах РФ. Помимо этого, организации важно открывать филиалы и за рубежом, добавила Коломийцева.