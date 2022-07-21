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Политолог Коломийцева оценила роль движения детей и молодежи в самореализации подростков

Политолог Коломийцева оценила роль движения детей и молодежи в самореализации подростков
pxhere.com

Российское движение детей и молодежи поможет подросткам в самореализации. Основные аспекты его развития перечислила выпускница факультета политологии Южно-Российского института управления РАНХиГС Маргарита Коломийцева.

По ее словам, для развития движения важно личное участие президента России Владимира Путина. Такое положение дел будет свидетельствовать об усилении государственной поддержки детей и молодежи.

Кроме того, необходимо патриотическое воспитание детей. Подросткам следует знать историю страны, а также уважительно относиться к ее традициям, передает Telegram-канал «Росмолодежь».

Координационные совещательные органы по развитию движения необходимо создавать при губернаторах в субъектах РФ. Помимо этого, организации важно открывать филиалы и за рубежом, добавила Коломийцева.

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