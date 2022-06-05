Политолог Кочетков польской поговоркой ответил на планы Варшавы захватить часть Украины

Польша уверена, что территория Украины от Ивано-Франковска до Луцка должна принадлежать ей. Об этом заявил президент фонда «Народная дипломатия» Алексей Кочетков, пишет «Украина.ру».
Политолог отметил, что поляки, которые лишились большой части территории, решили наверстать упущенное во время украинского кризиса. Он сообщил, что, по мнению Польши, западные регионы украинского государства должны отойти в их руки, как было до 1939 года.
«Это вообще часть польского менталитета. Есть такая шуточная поговорка: «Od Chicago do Tobolska zeby Polska była Polską» (Прим. ред. чтобы Польша была Польшей от Чикаго до Тобольска). Только в данном случае они хотят заполучить территорию от Ивано-Франковска до Луцка», — отметил Кочетков.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский представил законопроект, который уравняет поляков и украинцев в правах. После этого в России предположили, что таким образом идет постепенная подготовка к аннексии Польшей западной части украинского государства.