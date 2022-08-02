Политолог Кевехази: Орбан получил поддержку в Европе после обвинений в расизме

«Представитель израильской партии “Ликуд” Тамир Верцбергер выступил в защиту Виктора Орбана. Он указал на то, что премьер Венгрии не сказал ничего расистского, а просто предупредил об опасности бесконтрольной иммиграции мусульман в Европу», — рассказал Кевехази в беседе с «ПолитРоссией».