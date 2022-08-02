Политолог Кевехази: Орбан получил поддержку в Европе после обвинений в расизме

Многие европейские и ближневосточные политики выразили поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану после обвинения главы кабмина в якобы расизме. Об этом заявил аналитик Миклош Кевехази.
Лидер правящей партии ранее выступил против засилья мигрантов. Он подчеркнул, что не желает видеть венгерское общество переполненным беженцами, за что подвергся критике.
Впрочем, по данным политолога, нашлись и те, кому слова премьера не показались бессмысленными. Например, Орбана поддержали представители испанских партий «Вокс» и «Фидес», а также депутат Европарламента Хорхе Буксаде.
«Представитель израильской партии “Ликуд” Тамир Верцбергер выступил в защиту Виктора Орбана. Он указал на то, что премьер Венгрии не сказал ничего расистского, а просто предупредил об опасности бесконтрольной иммиграции мусульман в Европу», — рассказал Кевехази в беседе с «ПолитРоссией».
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз — «не начальник» для Будапешта. Слова политика передает RT.