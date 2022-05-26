Политолог Кедми: за высказывания о Русском мире Моравецкий должен оказаться «под столом»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не должен негативно высказываться в сторону Русского мира. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.
Эксперт сделал заявление, что глава польского правительства является продолжателем фашистского государства маршала Юзефа Пилсудского. Он считал еврейский народ «раковой опухолью». Об этом пишет портал «Военное дело».
«Кто он такой, что открывает свой рот на русский народ? Кто он такой? Сколько раз Россия била эту шляхотскую морду. Он хочет еще раз? И ему ее набьют», — отметил Кедми.
Политолог напомнил Моравецкому, где он должен быть за высказывания о Русском мире. Кедми счел, что премьер должен находиться «не за столом, а под столом». Если он до сих пор этого не осознал, то его туда отправят. Российская Федерация неоднократно побеждала Польшу, резюмировал эксперт.
Ранее Кедми сказал, что Варшава ведет себя агрессивно по отношению Москве. По его мнению, подобное поведение объясняется уверенностью в защите со стороны Вашингтона и НАТО. Однако Польша не должна забывать, что такая позиция против России может обернуться для нее неприятной неожиданностью.