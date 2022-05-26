Политолог Кедми: за высказывания о Русском мире Моравецкий должен оказаться «под столом»

Политолог напомнил Моравецкому, где он должен быть за высказывания о Русском мире. Кедми счел, что премьер должен находиться «не за столом, а под столом». Если он до сих пор этого не осознал, то его туда отправят. Российская Федерация неоднократно побеждала Польшу, резюмировал эксперт.