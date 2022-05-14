Политолог Кедми вспомнил пророчество Путина о последствиях вступления Финляндии в НАТО

«Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать: на 1500 километров отвели наши войска, так они там и останутся, что ли? Мы дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос» — отметил российский лидер.