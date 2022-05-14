Политолог Кедми вспомнил пророчество Путина о последствиях вступления Финляндии в НАТО

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Президент России Владимир Путин еще в 2016 году предсказывал последствия возможного вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Об этом пророчестве вспомнил политолог Яков Кедми.
В своем Telegram-канале он опубликовал ролик, на котором Путин рассуждает о реакции РФ на вероятную угрозу расширения НАТО. Он предупредил о последствиях такого развития событий.
«Представьте себе, что Финляндия вступит в НАТО. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать: на 1500 километров отвели наши войска, так они там и останутся, что ли? Мы дорожим нейтральным статусом Финляндии, с уважением к этому относимся, но не нам решать этот вопрос» — отметил российский лидер.
Также Путин обратил внимание: Альянс с радостью воевал бы с РФ до последнего финского солдата. Он усомнился в том, что такое развитие событий было бы кому-то нужно.
Политолог Кедми отметил, армия Финляндии потеряет суверенность в случае включения страны в западный военно-политический блок. Она окажется под руководством НАТО, пояснил он.
«Так сейчас и выходит, что Финляндия сама себе яму вырыла», — резюмировал Кедми.
Ранее политолог Евгений Сатановский рассуждал о последствиях включения Финляндии в Североатлантический альянс. По его словам, ни Хельсинки, ни Стокгольм пока не обратили внимание на предупреждения со стороны Москвы.