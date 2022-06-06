Политолог Кедми уличил Запад в желании спастись от расплаты за украинский кризис

Западные лидеры хотели добиться военного поражения России на Украине, а теперь ищут способы минимизировать потери после своей инициативы. Такой вывод сделал политолог Яков Кедми.
Западные средства массовой информации стали чаще говорить о том, что необходимо начать диалог с Москвой по украинскому кризису. Политконсультант Госдепартамента США и Пентагона Эдвард Люттвака счел нереальной победу над Россией и призвал сесть с ней за стол переговоров. Кедми считает, что за этим скрываются две цели. Во-первых, Западу необходимо решить, что делать дальше, а, во-вторых, достичь тех целей, которых не удалось добиться в ходе боевых действий.
«На это сейчас направлены их намеки. Они поняли, что цель, которую они ставили – победить Россию на украинской территории, – выполнить не удается. Надо быть сумасшедшим, чтобы думать об обратном. Нанести большой ущерб РФ они еще мечтают. Но теперь у них другая цель: как подешевле все закончить, чтобы Украина заплатила как можно меньшую цену, потому что эту цену будет платить не Украина – это они ее платят», – «обломал» США с их желанием победить Россию на Украине Кедми.
Ранее «Царьград» информировал, что Украина отказалась от переговорного процесса с Москвой. По мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, за таким решением стоят западные лидеры.