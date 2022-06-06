Политолог Кедми уличил Запад в желании спастись от расплаты за украинский кризис

«На это сейчас направлены их намеки. Они поняли, что цель, которую они ставили – победить Россию на украинской территории, – выполнить не удается. Надо быть сумасшедшим, чтобы думать об обратном. Нанести большой ущерб РФ они еще мечтают. Но теперь у них другая цель: как подешевле все закончить, чтобы Украина заплатила как можно меньшую цену, потому что эту цену будет платить не Украина – это они ее платят», – «обломал» США с их желанием победить Россию на Украине Кедми.