Украина и Румыния прекратят свое существование, если Сербия решит войти в состав России. Таким мнением поделился политолог Яков Кедми.
Эксперт таким образом прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего президенту Сербии Александру Вучичу купить билет до Ростова. Кедми напомнил, как в 2014 году многие жители Украины говорили то же самое крымчанам.
«Чемодан, вокзал, Россия. История ничему не учит украинцев», — иронично отметил он.
Политолог также подчеркнул, что России необходим сухопутный коридор к Калининграду.
«Иначе разные шавки будут пытаться блокировать сообщение с отдельной частью (России. — Прим. ред.)», — добавил Кедми.
Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что более 30 лет назад на Украине была подписана так называемая Декларация независимости. По его словам, Киев потерял свою независимость ради Запада.