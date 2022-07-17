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Политолог Кедми: Украина исчезнет в случае «переезда» Сербии к России

Политолог Кедми: Украина исчезнет в случае «переезда» Сербии к России
wikimedia.org/Mark Nakoykher/CC BY-SA 4.0

Украина и Румыния прекратят свое существование, если Сербия решит войти в состав России. Таким мнением поделился политолог Яков Кедми.

Эксперт таким образом прокомментировал высказывание депутата Верховной рады Алексея Гончаренко, предложившего президенту Сербии Александру Вучичу купить билет до Ростова. Кедми напомнил, как в 2014 году многие жители Украины говорили то же самое крымчанам.

«Чемодан, вокзал, Россия. История ничему не учит украинцев», — иронично отметил он.

Политолог также подчеркнул, что России необходим сухопутный коридор к Калининграду.

«Иначе разные шавки будут пытаться блокировать сообщение с отдельной частью (России. — Прим. ред.)», — добавил Кедми.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что более 30 лет назад на Украине была подписана так называемая Декларация независимости. По его словам, Киев потерял свою независимость ради Запада.

Кедми сербия Украина
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RusNewsToday24
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