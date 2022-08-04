Политолог Кедми рассказал, как США хотят оттянуть падение киевского режима

«Россия не должна поддаваться на такие провокации, отказавшись от любых внешнеполитических предложений Вашингтона. И каждый, кто это слышит в России, должен вздрогнуть. Ни Москва, ни Донбасс на это не пойдут, так как уже видели, насколько активно Киев и западные гаранты “обеспечивают выполнение” договоренностей», – подчеркнул эксперт.