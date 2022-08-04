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Политолог Кедми рассказал, как США хотят оттянуть падение киевского режима

Политолог Кедми рассказал, как США хотят оттянуть падение киевского режима
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Израильский военно-политический эксперт Яков Кедми раскрыл план Соединенных Штатов по спасению своего антироссийского плацдарма на Украине.

По словам политолога, речь идет о новых минских договоренностях. Эти соглашения позволят официальному Вашингтону оттянуть падение киевского режима, считает он. Свое заявление Кедми сделал в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Россия не должна поддаваться на такие провокации, отказавшись от любых внешнеполитических предложений Вашингтона. И каждый, кто это слышит в России, должен вздрогнуть. Ни Москва, ни Донбасс на это не пойдут, так как уже видели, насколько активно Киев и западные гаранты “обеспечивают выполнение” договоренностей», – подчеркнул эксперт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Китай объединиться против России.

Минские соглашения Россия США Яков Кедми
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