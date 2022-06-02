Политолог Кедми предупредил Польшу о становлении первой жертвой Германии при Шольце

Политика правящей элиты государства идет к тому, что вскоре они могут вспомнить давний, но известный лозунг нацистской Германии Drang nach Osten. Несмотря на то, что Польша активно поддерживает русофобское настроение, царящее в Европе, она должна понимать, кто станет первой жертвой на пути возрождения фашизма, сказал Кедми в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».