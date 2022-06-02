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Политолог Кедми предупредил Польшу о становлении первой жертвой Германии при Шольце

Политолог Кедми предупредил Польшу о становлении первой жертвой Германии при Шольце
youtube.com/россия 1

Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца сняло маски с властей Германии и обнажило их реваншистские настроения. К такому мнению пришел военный эксперт Яков Кедми.

Политика правящей элиты государства идет к тому, что вскоре они могут вспомнить давний, но известный лозунг нацистской Германии Drang nach Osten. Несмотря на то, что Польша активно поддерживает русофобское настроение, царящее в Европе, она должна понимать, кто станет первой жертвой на пути возрождения фашизма, сказал Кедми в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Вот сегодня сбрасывается последняя маска. Оказывается, бундесвер превращается в вермахт. И старый лозунг Drang nach Osten становится лозунгом нынешнего, обновленного вермахта … Кстати первой жертвой такой ФРГ снова станет Польша. Затем подомнут и Прибалтику», — прокомментировал ситуацию Кедми.

Ранее политолог Александр Сосновский назвал канцлера Германии Олафа Шольца самым выгодным европейским политиком для России. Немецкий лидер не любит нашу страну, но боится, передает слова эксперта «Царьград».

Германия Польша шольц
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