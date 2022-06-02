Политолог Кедми предупредил Польшу о становлении первой жертвой Германии при Шольце

Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца сняло маски с властей Германии и обнажило их реваншистские настроения. К такому мнению пришел военный эксперт Яков Кедми.
Политика правящей элиты государства идет к тому, что вскоре они могут вспомнить давний, но известный лозунг нацистской Германии Drang nach Osten. Несмотря на то, что Польша активно поддерживает русофобское настроение, царящее в Европе, она должна понимать, кто станет первой жертвой на пути возрождения фашизма, сказал Кедми в студии ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«Вот сегодня сбрасывается последняя маска. Оказывается, бундесвер превращается в вермахт. И старый лозунг Drang nach Osten становится лозунгом нынешнего, обновленного вермахта … Кстати первой жертвой такой ФРГ снова станет Польша. Затем подомнут и Прибалтику», — прокомментировал ситуацию Кедми.
Ранее политолог Александр Сосновский назвал канцлера Германии Олафа Шольца самым выгодным европейским политиком для России. Немецкий лидер не любит нашу страну, но боится, передает слова эксперта «Царьград».