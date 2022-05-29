Политолог Кедми осудил танцующих гопак украинцев в Париже

Граждане Украины во французской столице устроили народные танцы. Они в национальных костюмах станцевали гопак, чем вызвали недоумение у политолога Якова Кедми.
По мнению эксперта, в свете нынешних событий странно наблюдать за тем, как «патриоты» призывного возраста пляшут в Париже.
«Странно наблюдать в Париже столько пляшуших патриотов призывного возраста. Оказалось-то, что “за Украину” куда БЕЗОПАСНЕЕ отплясывать гопака где-то в Западной Европе, чем вариться в котлах», — написал Кедми в своем Telegram-канале.
Вооруженные силы РФ продолжают спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Российский лидер Владимир Путин выразил уверенность в том, что все ее цели будут достигнуты полностью.