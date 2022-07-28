Политолог Кедми обвинил Украину в циничном праздновании Дня Конституции на фоне ее краха

Украинские власти позабыли про свою Конституцию, но продолжают отмечать ее день. Таким мнением поделился военный эксперт Яков Кедми.
Он добавил, что киевские власти нарушили практически все пункты документа, который якобы уважают.
«Одно хорошо, год назад День Конституции стыдливо переименовали в День государственности. Но и это ничего не меняет. Сегодня надо скорбеть по той Украине, которая была и которой никогда уже не будет. Остатки государственности убили на Майдане, сожгли в Одессе и Мариуполе, расстреляли в Донецке и разбомбили в Луганске», — отметил он.
Ранее Яков Кедми предположил, что спецоперация может закончиться к зиме этого года. Пока же русская армия продолжит спокойно и методично добиваться поставленных целей, передает «Царьград».