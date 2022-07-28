Политолог Кедми обвинил Украину в циничном праздновании Дня Конституции на фоне ее краха

«Одно хорошо, год назад День Конституции стыдливо переименовали в День государственности. Но и это ничего не меняет. Сегодня надо скорбеть по той Украине, которая была и которой никогда уже не будет. Остатки государственности убили на Майдане, сожгли в Одессе и Мариуполе, расстреляли в Донецке и разбомбили в Луганске», — отметил он.