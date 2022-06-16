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Политолог Кедми обозначил неожиданную цель визита европейских лидеров на Украину

Политолог Кедми обозначил неожиданную цель визита европейских лидеров на Украину
wikimedia.org/Mark Nakoykher/CC BY-SA 4.0

Президент Франции Эммануэль Макрон и руководители итальянского и немецкого правительств Марио Драги и Олаф Шольц прибыли на Украину с важной целью. Об этом рассказал политолог Яков Кедми.

Европейские лидеры прибыли в Киев утром 16 июня. Как отметил Кедми, визит состоялся на фоне экономического кризиса в Европе, разрешению которого поспособствовало бы смягчение антироссийских санкций.

«Значит нужно что? Правильно! Попытаться надавить на (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, чтобы тот пошел на уступки России и, возможно, капитулировал», — убежден политолог.

На Украине с 24 февраля 2022 года идет специальная военная операция. Целью является защита жителей Донбасса путем демилитаризации и денацификации соседней страны. Так, по информации телеканала «Царьград», в ходе кампании удалось полностью освободить мариупольский завод «Азовсталь» от боевиков.

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