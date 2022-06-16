Политолог Кедми обозначил неожиданную цель визита европейских лидеров на Украину

На Украине с 24 февраля 2022 года идет специальная военная операция. Целью является защита жителей Донбасса путем демилитаризации и денацификации соседней страны. Так, по информации телеканала «Царьград», в ходе кампании удалось полностью освободить мариупольский завод «Азовсталь» от боевиков.