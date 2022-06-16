Президент Франции Эммануэль Макрон и руководители итальянского и немецкого правительств Марио Драги и Олаф Шольц прибыли на Украину с важной целью. Об этом рассказал политолог Яков Кедми.
Европейские лидеры прибыли в Киев утром 16 июня. Как отметил Кедми, визит состоялся на фоне экономического кризиса в Европе, разрешению которого поспособствовало бы смягчение антироссийских санкций.
«Значит нужно что? Правильно! Попытаться надавить на (президента Украины Владимира. — Прим. ред.) Зеленского, чтобы тот пошел на уступки России и, возможно, капитулировал», — убежден политолог.
На Украине с 24 февраля 2022 года идет специальная военная операция. Целью является защита жителей Донбасса путем демилитаризации и денацификации соседней страны. Так, по информации телеканала «Царьград», в ходе кампании удалось полностью освободить мариупольский завод «Азовсталь» от боевиков.