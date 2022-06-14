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Политолог Кедми: Москва должна сломить хребет режиму США на Украине ради спасения России

Политолог Кедми: Москва должна сломить хребет режиму США на Украине ради спасения России
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Москве необходимо уничтожить американский режим на Украине, чтобы обезопасить Россию. С таким мнением выступил израильский политолог Яков Кедми.

Эксперт прокомментировал слова конгрессмена США Пола Массаро, который требовал уничтожить РФ. Политолог напомнил: это не первое неоднозначное высказывание законодателя.

«Показательно, что нацистский призыв конгрессмена опубликован в день самого жестокого с 2014 года обстрела Донецка со стороны украинских формирований. Такое они готовят всей России, если не сломить хребет их туземному режиму в Киеве», — констатировал Кедми.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о попытках Вашингтона скрыть свою биологическую деятельность в странах СНГ, передает RT. Для этого США устраивают информационные вбросы, пояснила дипломат.

Кедми США Украина
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