Политолог Кедми: Германия «с самой большой армией в Европе» закончит хуже, чем в 1945 году

Политический и военный эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми высказался о намерении Германии создать самую крупную армию среди всех европейских стран НАТО.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намерен создать крупнейшую армию среди европейских членов Североатлантического альянса. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман отметила, что при реорганизации армии Россия будет использоваться как «образ врага».
Кедми в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявил, что подобные милитаристские планы могут привести Берлин к куда большему и болезненному поражению, чем во Второй мировой войне.
«Они забыли, чем закончила в прошлый раз большая немецкая армия в Европе? В этот раз она закончит еще хуже. Если они хотят создать большую армию – пожалуйста, сделайте одолжение. Конец будет ужасный по сравнению с тем, каким он был в 1945 году. Этот конец будет ужасным и для этой армии, и для Германии», — рассказал Кедми.
Эксперт добавил, что ни одна европейская страна за исключением разве что ФРГ не в состоянии в данный момент превратить свой демографический и финансовый потенциал в дееспособную армию. Однако если Германия приступит к таким планам, то натолкнется на препятствие — немецкое сообщество утратило «свой хребет».