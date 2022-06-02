Политолог Кедми: Германия «с самой большой армией в Европе» закончит хуже, чем в 1945 году

«Они забыли, чем закончила в прошлый раз большая немецкая армия в Европе? В этот раз она закончит еще хуже. Если они хотят создать большую армию – пожалуйста, сделайте одолжение. Конец будет ужасный по сравнению с тем, каким он был в 1945 году. Этот конец будет ужасным и для этой армии, и для Германии», — рассказал Кедми.