Политолог Казаков рассказал, куда будут направлены ВС РФ после освобождения Донбасса

Политолог Александр Казаков спрогнозировал три направления, куда могут двинуться союзные войска после полного освобождения Донбасса.
По его словам, в настоящее время ВС РФ готовятся к уничтожению последней линии обороны ВСУ, которая находится между Славянском и Авдеевкой. Казаков уверен, что после ее окончательной ликвидации, для ВС РФ откроется три направления для дальнейшего удара.
Среди приоритетных направлений: Харьков, Днепропетровск или Николаев с Одессой. При этом Казаков считает, что российской армии следует взять под свой контроль Одессу и Николаев, а после сосредоточить усилия на Харькове и Днепропетровске.