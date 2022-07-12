Новости0

Политолог Казаков рассказал, куда будут направлены ВС РФ после освобождения Донбасса

Политолог Казаков рассказал, куда будут направлены ВС РФ после освобождения Донбасса
Федеральное агентство новостей

Политолог Александр Казаков спрогнозировал три направления, куда могут двинуться союзные войска после полного освобождения Донбасса.

По его словам, в настоящее время ВС РФ готовятся к уничтожению последней линии обороны ВСУ, которая находится между Славянском и Авдеевкой. Казаков уверен, что после ее окончательной ликвидации, для ВС РФ откроется три направления для дальнейшего удара.

Среди приоритетных направлений: Харьков, Днепропетровск или Николаев с Одессой. При этом Казаков считает, что российской армии следует взять под свой контроль Одессу и Николаев, а после сосредоточить усилия на Харькове и Днепропетровске.

армия вс рф Донбасс Казаков политолог Россия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.