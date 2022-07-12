Политолог Казаков рассказал, куда будут направлены ВС РФ после освобождения Донбасса

По его словам, в настоящее время ВС РФ готовятся к уничтожению последней линии обороны ВСУ, которая находится между Славянском и Авдеевкой. Казаков уверен, что после ее окончательной ликвидации, для ВС РФ откроется три направления для дальнейшего удара.