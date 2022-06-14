Политолог Камкин: Запад формирует из Украины «страну на особом положении»

Германист Александр Камкин высказался по поводу высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца перед визитом последнего в Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался в адрес Шольца за нежелание разрывать связи с Россией. По мнению украинского лидера, Германия должна полностью отказаться от попыток наладить отношения между странами.
При этом, недовольство Киева вызывает также тот факт, что Германия оказала помощь Украине позже, чем это сделали США, Великобритания и другие страны Европы.
Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, германист Александр Камкин в эфире радио Sputnik заявил, что у президента Украины есть некий карт-бланш, выданный ему «заокеанскими спонсорами».
Эксперт объяснил, что все высказывания политика в адрес Запада не несут никаких последствий. Даже после подобных высказываний Олаф Шольц прибудет в Киев, где встретится с украинским лидером.
По мнению Камкина, визит Шольца в компании президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги не случаен. Эксперт уверен, что поездка политиков станет подтверждение позиции Запада.
«Не стоит забывать, что этот визит пройдет перед саммитом ЕС, где планируется предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Само по себе это звучит сюрреалистично, тем не менее Запад пытается делать из Украины “страну-мученицу” и “страну на особом положении”», — подытожил специалист.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает. Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.