Политолог Камкин: Запад формирует из Украины «страну на особом положении»

«Не стоит забывать, что этот визит пройдет перед саммитом ЕС, где планируется предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Само по себе это звучит сюрреалистично, тем не менее Запад пытается делать из Украины “страну-мученицу” и “страну на особом положении”», — подытожил специалист.