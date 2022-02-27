Политолог Камкин: за поставки оружия Киеву Германия поплатится политическим имиджем

Политолог Камкин: за поставки оружия Киеву Германия поплатится политическим имиджем Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

Германия допустила серьезный просчет, когда согласилась снабжать Киев вооружением, заявил политолог Александр Камкин.

В комментарии для издания «ПолитЭксперт» он объяснил, чем для ФРГ обернется решение Берлина. За военные поставки на Украину Германия поплатится политическим имиджем.

Камкин напомнил, что немецкие власти со времен Второй мировой войны придерживались демонстративного пацифистского курса. С этой целью они отказывались от участия в различных военных операциях и много раз блокировали поставки оружия. Стремление сохранить миролюбивый имидж лишило немецкой техники Саудовскую Аравию во время интервенции в Йемен, а также Турцию.

Сейчас Берлин резко изменил своим принципам, и Камкин считает, что причиной тому стало давление со стороны Соединенных Штатов.

«Это крайне негативный жест со стороны Германии. Он никак не согласуется с действиями в рамках внешней политики и доверительными отношениями между Берлином и Москвой», — сказал эксперт в беседе с журналистами.

Власти Германии решили начать поставки оружия на Украину со следующей недели. Также они разрешили другим странам передавать Киеву ударные системы немецкого производства.

 
загрузка...
 
ВСУ Германия камкин Украина
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru