Политолог Камкин: за поставки оружия Киеву Германия поплатится политическим имиджем

Германия допустила серьезный просчет, когда согласилась снабжать Киев вооружением, заявил политолог Александр Камкин.

В комментарии для издания «ПолитЭксперт» он объяснил, чем для ФРГ обернется решение Берлина. За военные поставки на Украину Германия поплатится политическим имиджем.

Камкин напомнил, что немецкие власти со времен Второй мировой войны придерживались демонстративного пацифистского курса. С этой целью они отказывались от участия в различных военных операциях и много раз блокировали поставки оружия. Стремление сохранить миролюбивый имидж лишило немецкой техники Саудовскую Аравию во время интервенции в Йемен, а также Турцию.

Сейчас Берлин резко изменил своим принципам, и Камкин считает, что причиной тому стало давление со стороны Соединенных Штатов.

«Это крайне негативный жест со стороны Германии. Он никак не согласуется с действиями в рамках внешней политики и доверительными отношениями между Берлином и Москвой», — сказал эксперт в беседе с журналистами.

Власти Германии решили начать поставки оружия на Украину со следующей недели. Также они разрешили другим странам передавать Киеву ударные системы немецкого производства.

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