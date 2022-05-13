Политолог Ищенко: Украина гордится своей ролью пушечного мяса США

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Украина уверена, что является носителем почетной роли пушечного мяса США и НАТО в противостоянии с РФ. Такое мнение высказал эксперт МИА «Россия сегодня» по вопросам русско-украинских отношений Ростислав Ищенко.
Сейчас украинские националисты выступают на антироссийских мероприятиях, которые проводят как на своей территории, так и в Европе. Кроме того, в последнее время фиксируется нападение на русских, живущих в странах ЕС, дипломатов из РФ и простых людей, которые поддерживают политику Москвы. Также украинцы активно призывают западные страны организовать «крестовые походы» против России.
«Они (украинские нацисты. — Прим. ред.) утверждают, что “русские не люди”, что “Россия не имеет права на существование”… Роль пушечного мяса США и НАТО в борьбе с Россией представляется им почетной», — написал Ищенко.
Со времен независимости Украины из населения выращивали «русофобского зверя». Многие люди родились и выросли с уверенностью, что Россия является их врагом. Примерно три десятка лет понадобится, чтобы искоренить эту идею.