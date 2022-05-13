Политолог Ищенко: Украина гордится своей ролью пушечного мяса США

Сейчас украинские националисты выступают на антироссийских мероприятиях, которые проводят как на своей территории, так и в Европе. Кроме того, в последнее время фиксируется нападение на русских, живущих в странах ЕС, дипломатов из РФ и простых людей, которые поддерживают политику Москвы. Также украинцы активно призывают западные страны организовать «крестовые походы» против России.