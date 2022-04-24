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    Политолог Ищенко не исключил, что «азовцы» в Мариуполе скоро сдадутся России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Политолог Ищенко не исключил, что «азовцы» в Мариуполе скоро сдадутся России

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    prt scr youtube.com/Dmitry Puchkov

    Находящиеся на территории завода «Азовсталь»
    украинские нацисты могут скоро сложить оружие и сдаться. Такое предположение
    озвучил политолог Ростислав Ищенко.

    Как отметил обозреватель МИА «Россия сегодня» по
    вопросам российско-украинских отношений, сейчас нацисты украинского батальона «Азов»
    (в отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело)
    отказались от выхода в плен без оружия по гуманитарным коридорам. Однако в скором
    времени все может измениться.

    «Теперь их добивают, но есть основания предполагать,
    что в ближайшее время они осознают бессмысленность сопротивления и постараются
    сохранить свои жизни путем сдачи», — цитирует Ищенко «Украина.ру».

    Ранее президент РФ Владимир Путин приказал
    отказаться от штурма «Азовстали», чтобы сохранить жизни российских
    военнослужащих. На территории предприятия заблокированы украинские
    националисты, которым предложили сдаться.

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