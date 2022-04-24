Политолог Ищенко не исключил, что «азовцы» в Мариуполе скоро сдадутся России

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Находящиеся на территории завода «Азовсталь»
украинские нацисты могут скоро сложить оружие и сдаться. Такое предположение
озвучил политолог Ростислав Ищенко.
Как отметил обозреватель МИА «Россия сегодня» по
вопросам российско-украинских отношений, сейчас нацисты украинского батальона «Азов»
(в отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело)
отказались от выхода в плен без оружия по гуманитарным коридорам. Однако в скором
времени все может измениться.
«Теперь их добивают, но есть основания предполагать,
что в ближайшее время они осознают бессмысленность сопротивления и постараются
сохранить свои жизни путем сдачи», — цитирует Ищенко «Украина.ру».
Ранее президент РФ Владимир Путин приказал
отказаться от штурма «Азовстали», чтобы сохранить жизни российских
военнослужащих. На территории предприятия заблокированы украинские
националисты, которым предложили сдаться.