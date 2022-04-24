Политолог Ищенко не исключил, что «азовцы» в Мариуполе скоро сдадутся России

Как отметил обозреватель МИА «Россия сегодня» по

вопросам российско-украинских отношений, сейчас нацисты украинского батальона «Азов»

(в отношении некоторых членов формирования в РФ заведено уголовное дело)

отказались от выхода в плен без оружия по гуманитарным коридорам. Однако в скором

времени все может измениться.