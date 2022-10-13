Политолог Ищенко заявил о необходимости деморализации военных ВСУ

Политолог Ростислав Ищенко заявил, что Россия имеет превосходство над Украиной в наступательных видах вооружения, но для победы над противником необходимо его деморализовать, сообщает NVL.
Ищенко выразил мнение, что России удастся вынудить военнослужащих Украины прекратить сопротивление, если их деморализовать. Учитывая опыт массированных ударов ВС РФ высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины, политолог считает, что украинских военных необходимо заставить задуматься о том, в какой ситуации оказались их родные и близкие. Мысли бойцов ВСУ не должны быть заняты тем, как оказывать сопротивление российской армии.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент России Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине была для России вынужденным шагом.