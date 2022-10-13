Политолог Ищенко заявил о необходимости деморализации военных ВСУ

Ищенко выразил мнение, что России удастся вынудить военнослужащих Украины прекратить сопротивление, если их деморализовать. Учитывая опыт массированных ударов ВС РФ высокоточным оружием по объектам критической инфраструктуры Украины, политолог считает, что украинских военных необходимо заставить задуматься о том, в какой ситуации оказались их родные и близкие. Мысли бойцов ВСУ не должны быть заняты тем, как оказывать сопротивление российской армии.