Политолог Ищенко высмеял быстрый отказ Киева от членства в НАТО

Заместитель главы офиса президента Игорь Жовква в одном из интервью заявил, что в ближайшие годы Украина не сможет стать частью НАТО, такие перспективы есть у страны только в отдаленном будущем. Кроме того, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес признавался, что членство Украины в Североатлантическом альянсе ни разу не выносилось на обсуждение во время заседаний.