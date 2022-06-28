Политолог Ищенко высмеял быстрый отказ Киева от членства в НАТО

Украина не станет предпринимать шагов по вступлению НАТО, так как члены Альянса отвергли подобные устремления страны, заявили в офисе президента. Политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему Киев сменил риторику по НАТО на настолько пессимистичную.
Заместитель главы офиса президента Игорь Жовква в одном из интервью заявил, что в ближайшие годы Украина не сможет стать частью НАТО, такие перспективы есть у страны только в отдаленном будущем. Кроме того, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес признавался, что членство Украины в Североатлантическом альянсе ни разу не выносилось на обсуждение во время заседаний.
Ситуацию прокомментировал Политолог Ищенко в беседе с журналистами издания «ПолитЭксперт». По мнению собеседника, подобный публичный отказ Украины от НАТО не несет в себе ничего нового и сверхъестественного, Киев лишь констатирует факты.
«Канцлеру Германии Олафу Шольцу, главе Франции Эммануэлю Макрону и премьеру Италии Марио Драги во время визита было бы бессмысленно предлагать лидеру Украины Владимиру Зеленскому сделку по отказу от НАТО в обмен на что-то, поскольку ее туда все равно не принимали. Вместо членства в Североатлантическом альянсе дали лишь статус кандидата в ЕС, который в любой момент могут отозвать», — отметил Ищенко.
Он не исключил, что громкие заявления об отказе от членства в НАТО могли быть спровоцированы внутренним саботажем отдельных представителей власти, готовых договариваться с Москвой.
«На Украине есть политики, которые считают, что с Россией необходимо быстро договориться и пойти на любые уступки, чтобы сохранить государственность и режим», — добавил Ищенко.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.