Политолог Ищенко указал на сдвиг Россией границ противостояния в сторону США

«В зависимости от того, кто усиливается, кто ослабевает, тот и сдвигает границу противостояния в сторону своего противника. Сейчас мы сдвигаем ее в американском направлении, но мы это пытались сделать абсолютно мирно и без особых проблем. Мы им открытым текстом сказали, что времена изменились и вы не можете поддерживать собственную гегемонию», – подчеркнул Ищенко.