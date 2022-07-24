Политолог Ищенко указал на сдвиг Россией границ противостояния в сторону США

Провальная политика Вашингтона привела к тем событиям, которые в настоящий момент происходят на международной арене. Такое мнение высказал политолог Ростислав Ищенко.
Ищенко в эфире радио «Вести FM» напомнил, что еще в прошлом году Москва призвала Белый дом и НАТО вернуть границы Альянса до 1997 года. Также Кремль мирным путем настаивал на том, чтобы США не приближались к границам России.
Однако все призывы российского руководства были проигнорированы, что и привело к запуску процессов, способных полностью изменить миропорядок, считает политолог.
«В зависимости от того, кто усиливается, кто ослабевает, тот и сдвигает границу противостояния в сторону своего противника. Сейчас мы сдвигаем ее в американском направлении, но мы это пытались сделать абсолютно мирно и без особых проблем. Мы им открытым текстом сказали, что времена изменились и вы не можете поддерживать собственную гегемонию», – подчеркнул Ищенко.
Напомним, что США и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций. Антироссийская риторика Запада усилилась после того, как ВС РФ начали проведение спецоперации по освобождению Донбасса.