Политолог Ищенко: три страны Евросоюза могут поменять свою позицию по Украине

«Сейчас они действительно могут пересмотреть позицию, они действительно хотят, чтобы все прекратилось, чтобы начать снимать санкции, боятся холодной и голодной зимы и так далее. Но могут не пересмотреть по той же причине, по которой они стали поддерживать Украину. Потому что США говорят, что надо дальше поддерживать и что победа близка. Поэтому здесь можно подбросить монетку, пересмотрят или нет», — считает политолог.