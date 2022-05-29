Политолог Ищенко: три страны Евросоюза могут поменять свою позицию по Украине

Три ведущие европейские страны в ближайшее время могут изменить свою позицию по украинскому кризису. Такую точку зрения высказал политолог Ростислав Ищенко.
В американском журнале Newsweek обозреватель издания Дэниел Депетрис сделал предположение, что три страны — Германия, Франция, Италия — озадачены скорейшим завершением кризиса на Украине.
Вероятность того, что Берлин, Париж и Рим пересмотрят свою позицию по Украине существует, считает политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Эти три страны изначально не поддерживали действия Украины, однако, находясь под давлением США, они встали на сторону Киева, поделился своим мнением с «ПолитЭкспертом» Ищенко.
«Сейчас они действительно могут пересмотреть позицию, они действительно хотят, чтобы все прекратилось, чтобы начать снимать санкции, боятся холодной и голодной зимы и так далее. Но могут не пересмотреть по той же причине, по которой они стали поддерживать Украину. Потому что США говорят, что надо дальше поддерживать и что победа близка. Поэтому здесь можно подбросить монетку, пересмотрят или нет», — считает политолог.
На сегодняшний день ряд стран Европейского союза игнорирует призывы коллективного Запада о введении эмбарго на российские энергоресурсы, а также отказывается от поставки Украине вооружения, которое она запрашивает.
Ранее «Народные Новости» писали, что Россия не только не потеряет доход, но и значительно увеличит его, если Европа решится отказаться от покупки сырой российской нефти.
Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ. Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.