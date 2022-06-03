Политолог Ищенко предупредил: Украина прекратит свое существование без «внешних подпорок»

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что попавшая под иностранное управление Украина может прекратить свое существование задолго до завершения противостояния Запада с РФ.
Ищенко в материале для издания «Украина.ру» заявил, что еще несколько месяцев спецоперации и Украина как государство может исчезнуть. Он отметил, что западные страны, ведущие на территории Украины прокси-войну, это понимают и могут форсировать свою активность.
«В результате на данный момент имеем разобранную Украину, держащуюся только за счет внешних подпорок, которые могут быть в любой момент убраны, ибо расходы на гальванизацию этого политического трупа уже давно превышают все потенциальные бонусы от его псевдо-жизни», — заявил Ищенко.
Эксперт уверен, что Россия уже достигла значительных побед в проведении спецоперации по защите Донбасса, однако ситуация с прокси-войнами Запада сложнее. При удачном раскладе — все планы западных оппонентов РФ пойдут ко дну вместе с преступным киевским режимом.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.