Новости0

Политолог Ищенко предупредил: Украина прекратит свое существование без «внешних подпорок»

Политолог Ищенко предупредил: Украина прекратит свое существование без «внешних подпорок»
Федеральное агентство новостей

Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что попавшая под иностранное управление Украина может прекратить свое существование задолго до завершения противостояния Запада с РФ.

Ищенко в материале для издания «Украина.ру» заявил, что еще несколько месяцев спецоперации и Украина как государство может исчезнуть. Он отметил, что западные страны, ведущие на территории Украины прокси-войну, это понимают и могут форсировать свою активность.

«В результате на данный момент имеем разобранную Украину, держащуюся только за счет внешних подпорок, которые могут быть в любой момент убраны, ибо расходы на гальванизацию этого политического трупа уже давно превышают все потенциальные бонусы от его псевдо-жизни», — заявил Ищенко.

Эксперт уверен, что Россия уже достигла значительных побед в проведении спецоперации по защите Донбасса, однако ситуация с прокси-войнами Запада сложнее. При удачном раскладе — все планы западных оппонентов РФ пойдут ко дну вместе с преступным киевским режимом.

Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.