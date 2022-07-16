Политолог Ищенко предрек страшные последствия перехода власти на Украине к Залужному

Эксперт подчеркнул, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным есть некоторые сложности, но пока что они не критичны. По его словам, руководители преследуют различные цели: глава государства решает политические вопросы, а главком — военные. И это сказывается на их противоречиях.