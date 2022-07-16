Украину ждет развал в случае, если власть в стране перейдет к главкому Вооруженных сил Валерию Залужному. Об этом сообщил политолог Ростислав Ищенко.
Эксперт подчеркнул, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Залужным есть некоторые сложности, но пока что они не критичны. По его словам, руководители преследуют различные цели: глава государства решает политические вопросы, а главком — военные. И это сказывается на их противоречиях.
Кроме того, как указал Ищенко, Зеленский придерживается позиции, навязанной ему США, игнорируя национальные интересы. По этой причине Вашингтон сможет заменить его Залужным только в крайнем случае. А военная хунта, сместившая законно избранного президента, спровоцирует развал Украины, подчеркнул политолог.
Ранее депутат Государственной думы V созыва Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является одной из главных угроз человечеству, поскольку принимает радикальные решения по украинскому зерну.