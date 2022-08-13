Политолог Ищенко: коллективный Запад намекает Зеленскому о скором конце его «правления»

Страны коллективного Запада делают осторожные намеки украинскому президенту Владимиру Зеленскому, подготавливая его к логическому завершению «правления». Таким мнением поделился политолог Ростислав Ищенко.
Американские СМИ стали чаще публиковать статьи, дискредитирующие ВСУ и приказы украинских властей. Недавно журналисты Politico написали материал, в котором потребовали у Киева признать правдивость обвинений со стороны организации Amnesty International. На все попытки главы государства сопротивляться, на Западе намекнули на то, что Зеленский — «не эксклюзив», заявил эксперт для «Украина.ру».
«Украина же или в итоге потеряет часть территорий, или “самоубьется до конца”», — заключил он.
Ранее Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, согласно которому сроки мобилизации и военного положения в стране будут продлены. Об этом говорится на официальном сайте Верховной рады.