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Политолог Ищенко: ЕС уговаривает Зеленского уступить территории ради договора с Россией

Политолог Ищенко: ЕС уговаривает Зеленского уступить территории ради договора с Россией
Ukrainian President’s Office/Keystone Press Agency/globallookpress

Евросоюз намекает президенту Украины Владимиру Зеленскому, что нужно отдать часть территорий России, уверен политолог Ростилав Ищенко. По словам эксперта, Брюссель хочет добиться заключения мирного договора между Москвой и Киевом.

Евросоюз уговаривает Зеленского уступить земли, потому что не хочет принимать новых беженцев, отметил Ищенко. Объединение лишь создает видимость борьбы, сообщается в ИА SM-News.

«Из ЕС стали хором намекать Зеленскому, что надо бы поступиться территорией, чтобы подписать мирный договор. Иными словами, отдайте им то, что они уже забрали, и сидите тихо, чтобы снять часть санкций и договориться о взаимодействии, которое было до 24 февраля», — пояснил Ищенко.

Ранее член Европейского парламента от Бельгии Том Вандендриссе поинтересовался у Еврокомиссии, во сколько обойдется Брюсселю восстановление Украины, передает RT. Политик выразил беспокойство на фоне намерения ЕС предоставить средства Киеву безвозмездно.

Евросоюз Зеленский Украина
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