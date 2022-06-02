Политолог Ищенко: ЕС уговаривает Зеленского уступить территории ради договора с Россией

«Из ЕС стали хором намекать Зеленскому, что надо бы поступиться территорией, чтобы подписать мирный договор. Иными словами, отдайте им то, что они уже забрали, и сидите тихо, чтобы снять часть санкций и договориться о взаимодействии, которое было до 24 февраля», — пояснил Ищенко.