Политолог Ищенко: доллар потерял статус «мировой валюты» из-за действий США по России

Американские власти поспособствовали уничтожению доллара как мировой валюты в попытках нанести удар по финансовой системе России. Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал эту ситуацию.
По мнению эксперта, Вашингтон своими действиями понизил статус доллара на мировом рынке, когда решил заморозить международные резервы РФ. Это показало, что Белый дом готов блокировать средства любого неугодного государства, что обнуляет глобальность активов, сказал Ищенко в интервью для «Украина.ру».
«Не может быть мировой валютой та, которой кто-то не может пользоваться», — уточнил политолог.
Ранее аналитик Гордон Г. Чанг заявил о том, что финансовый план страны президента США Джо Байдена также способствует скорейшему ослаблению доллара.