Политолог Ищенко: доллар потерял статус «мировой валюты» из-за действий США по России

По мнению эксперта, Вашингтон своими действиями понизил статус доллара на мировом рынке, когда решил заморозить международные резервы РФ. Это показало, что Белый дом готов блокировать средства любого неугодного государства, что обнуляет глобальность активов, сказал Ищенко в интервью для «Украина.ру».