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Политолог Хащенко назвал доклад Amnesty International по Украине демонстрацией циничности Киева

Политолог Хащенко назвал доклад Amnesty International по Украине демонстрацией циничности Киева
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Globallookpress

Украина выразила недовольство после публикации материла Amnesty International, поскольку правозащитники зафиксировали нарушение Киевом международного гуманитарного права. Такое мнение выразил политолог Антон Хащенко.

Эксперт отметил, что в документе продемонстрирована циничность Украины. По его словам, киевский режим не испытывает сочувствия к собственному населению. Кроме того, материал стал ситуативным поражением президента Украины Владимира Зеленского.

«Этот доклад — первый шаг к тому, чтобы были признаны потом и пытки российских военнослужащих, и обстрел ВСУ пленных “азовцев”», – подчеркнул Хащенко в беседе с «Московским Комсомольцем».

Политолог Марат Баширов также напомнил, что организация Amnesty International дважды выпускала доклады по Украине. В них зафиксированы преступления украинских националистов.

Недавно правозащитники Amnesty International заявили, что ВСУ применяют системы вооружения в населенных пунктах. Это является нарушением международного гуманитарного права.

Amnesty International Зеленский Украина
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RusNewsToday24
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