Украина выразила недовольство после публикации материла Amnesty International, поскольку правозащитники зафиксировали нарушение Киевом международного гуманитарного права. Такое мнение выразил политолог Антон Хащенко.
Эксперт отметил, что в документе продемонстрирована циничность Украины. По его словам, киевский режим не испытывает сочувствия к собственному населению. Кроме того, материал стал ситуативным поражением президента Украины Владимира Зеленского.
«Этот доклад — первый шаг к тому, чтобы были признаны потом и пытки российских военнослужащих, и обстрел ВСУ пленных “азовцев”», – подчеркнул Хащенко в беседе с «Московским Комсомольцем».
Политолог Марат Баширов также напомнил, что организация Amnesty International дважды выпускала доклады по Украине. В них зафиксированы преступления украинских националистов.
Недавно правозащитники Amnesty International заявили, что ВСУ применяют системы вооружения в населенных пунктах. Это является нарушением международного гуманитарного права.